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    Жители Баку несут цветы к посольству Франции- ФОТОСЕССИЯ

    В течении дня к посольству приходили люди и возлагали цветы в память о жертвах теракта в Париже

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Жители Баку несут цветы к посольству Франции в знак соболезнования жертвам нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщает Report, в течении дня к посольству Франции в Азербайджане приходили люди и возлагали цветы в память о жертвах этого теракта.

    Также сегодня в посольстве Франции с 9:00 до 18:00 была открыта книга соболезнований, где каждый мог оставить свою запись.

    Напомним, президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo", в результате которого погибли 12 человек, 11 человек получили ранения.

    8 января в посольстве Франции в Азербайджане в знак траура были приспущены флаги, проведена минута молчания в память о жертвах теракта.

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