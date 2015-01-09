Жители Баку несут цветы к посольству Франции- ФОТОСЕССИЯ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Жители Баку несут цветы к посольству Франции в знак соболезнования жертвам нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщает Report, в течении дня к посольству Франции в Азербайджане приходили люди и возлагали цветы в память о жертвах этого теракта.

Также сегодня в посольстве Франции с 9:00 до 18:00 была открыта книга соболезнований, где каждый мог оставить свою запись.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo", в результате которого погибли 12 человек, 11 человек получили ранения.

8 января в посольстве Франции в Азербайджане в знак траура были приспущены флаги, проведена минута молчания в память о жертвах теракта.