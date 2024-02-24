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Завершился визит генерального прокурора Кении в Азербайджан

Завершился визит генерального прокурора Кении в Азербайджан 16:04
Внешняя политика
24 февраля 2024 г. 17:02
Завершился визит генерального прокурора Кении в Азербайджан

Завершился визит генерального прокурора Кении Ренсона Мулеле Ингонги, находившегося в Азербайджане по приглашению генерального прокурора страны Кямрана Алиева.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кенийские прокуроры ознакомились с деятельностью органов прокуратуры нашей страны, побывали в новом административном здании Генпрокуратуры, Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и прокуратуре города Баку.

С целью ознакомления с деятельностью судебных органов делегация посетила Ясамальский районный суд, знакомство с деятельностью ASAN Xidmət № 7 произвело на них большое впечатление.

Кроме того, гости посетили Центр Гейдара Алиева, ознакомились здесь со стендами, отражающими жизнь и деятельность выдающегося государственного деятеля, им была предоставлена подробная информация об экспонатах центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeniya Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb

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