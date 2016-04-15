Завершился рабочий визит президента Азербайджана в Турцию

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля завершился рабочий визит в Турцию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, глава государства и его супруга уже вернулись в Баку.

Напомним, что 13 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отбыли с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в XIII саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).