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    Замминистра иностранных дел Великобритании находится с визитом в Азербайджане

    Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, визит С. Макдональда приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

    В ходе визита замминистра проведет встречи с рядом официальных лиц, в том числе в МИД Азербайджана.

    Кроме того, С. Макдональд посетит Центр Гейдара Алиева и выступит с лекцией перед студентами Университета АДА. В ходе лекции он расскажет о "Брексите"  и последствиях этого шага для Великобритании.

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