Замминистра: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Тихоокеанским альянсом

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества со странами Тихоокеанского альянса.

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества со странами Тихоокеанского альянса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на открытии офиса Тихоокеанского альянса в Баку.

Он отметил, что Альянс является одной из самых быстроразвивающихся экономических организаций.

По его словам, открытием офиса в Баку, страны организации демонстрируют интерес к стремительно развивающей экономике Азербайджана.

Замминистра рассказал о реализуемых в стране наиболее перспективных транспортных проектах. Э. Мамедов отметил, что новый Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят, а также открытие Зангезурского коридора представляют огромные перспективы для развития торговли и сотрудничества.

"Мы также приветствуем интерес стран Альянса к участию в восстановлении освобожденных территорий и в дальнейшем сотрудничестве в этом направлении", - заявил Э. Мамедов.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является страной-наблюдателем в Альянсе.