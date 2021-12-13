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Замминистра: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Тихоокеанским альянсом

Замминистра: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Тихоокеанским альянсом Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества со странами Тихоокеанского альянса.
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 13:25
Замминистра: Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Тихоокеанским альянсом

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества со странами Тихоокеанского альянса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на открытии офиса Тихоокеанского альянса в Баку.

Он отметил, что Альянс является одной из самых быстроразвивающихся экономических организаций.

По его словам, открытием офиса в Баку, страны организации демонстрируют интерес к стремительно развивающей экономике Азербайджана.

Замминистра рассказал о реализуемых в стране наиболее перспективных транспортных проектах. Э. Мамедов отметил, что новый Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят, а также открытие Зангезурского коридора представляют огромные перспективы для развития торговли и сотрудничества.

"Мы также приветствуем интерес стран Альянса к участию в восстановлении освобожденных территорий и в дальнейшем сотрудничестве в этом направлении", - заявил Э. Мамедов.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является страной-наблюдателем в Альянсе.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: "Azərbaycan Pasifik Alyansla əməkdaşlığı genişləndirəcək"
Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan intends to expand cooperation with Pacific Alliance

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