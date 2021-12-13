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В Баку открылся офис Тихоокеанского альянса

В Баку открылся офис Тихоокеанского альянса Посол Колумбии: "Открытие офиса укрепит отношение между Азербайджаном и странами альянса"
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 12:55
В Баку открылся офис Тихоокеанского альянса
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В Баку состоялось открытие офиса Тихоокеанского альянса.

Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие послы Колумбии, Мексики, Чили, а также заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Как заявил на мероприятии посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас, "это очень важное событие для стран Тихоокеанского альянса".

Дипломат отметил, что Альянс уделяет большое внимание региональной интеграции, а также сотрудничеству в том числе в сфере туризма.

Он напомнил, что ежегодно Тихоокеанский альянс проводит заседание с участием всех стран организации, а также стран-наблюдателей, в том числе Азербайджана.

"Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана в этом Альянсе. Открытие офиса укрепит отношение между Азербайджаном и странами альянса, а также откроет новые направления для сотрудничества. Мы заинтересованы в укреплении связей с Азербайджаном", - заявил посол Колумбии.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является наблюдателей с Альянсе.

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