Замминистра: Азербайджан активно участвует в региональных интеграционных объединениях

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает участие в конференции "Закладывая основы в регионе ЕЭК ООН для экономической интеграции и устойчивого развития к 2030 году", которая проходит сегодня в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, Азербайджан на конференции представляет заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

В рамках мероприятия, замминистра заявил о необходимости совместной выработки стратегии общих действий в современных изменяющихся условиях: "Для Азербайджана данные вопросы также очень важны. Азербайджан активно участвует в региональных интеграционных объединениях, высказывает свою точку зрения по всем актуальным вопросам".