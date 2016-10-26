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    Замминистра: Азербайджан активно участвует в региональных интеграционных объединениях

    Замминистра экономики и промышленности Азербайджана Сахиб Мамедов принимает участие на конференции в Минске

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает участие в конференции "Закладывая основы в регионе ЕЭК ООН для экономической интеграции и устойчивого развития к 2030 году", которая проходит сегодня в Минске.

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, Азербайджан на конференции представляет заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

    В рамках мероприятия, замминистра заявил о необходимости совместной выработки стратегии общих действий в современных изменяющихся условиях: "Для Азербайджана данные вопросы также очень важны. Азербайджан активно участвует в региональных интеграционных объединениях, высказывает свою точку зрения по всем актуальным вопросам".

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