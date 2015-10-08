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    ​Заместитель руководителя АП: Молниеносно выражая мнение об Азербайджане, Ягланд, бесспорно, показывает безграничную "преданность" кому-то

    Ягланд, считающий себя телохранителем прав человека, очень искусный дипломат

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Ягланд, считающий себя "телохранителем" прав человека, очень искусный дипломат. У него хватило смелости лишь несколько раз выразить мнение о многолетнем нарушении всех прав мигрантов-беженцев в Европе. Но, едва став главой Комитета, он не упустил возможности инициирования награждения новоизбранного президента Нобелевской премией. Видимо не остался без результата – стал генеральным секретарем СЕ".

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента, завотделом по внешним связям структуры Новруз Мамедов.

    "Молниеносно выражая мнение об Азербайджане, Ягланд, бесспорно, показывает безграничную "преданность" кому-то", - отметил Н.Мамедов.

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