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    Заместитель премьер-министра Молдовы посетит Азербайджан

    В Баку в ближайшее время состоится IV заседание межправкомиссии Азербайджан-Молдова

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в ближайшее время состоится четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил  посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ.

    По его словам, в связи с этим в Баку прибудет заместитель премьер-министра, министр экономики этой страны  Октавиан Калмык. Посол сообщил, что в состав делегации войдут другие официальные лица и представители бизнес кругов.

    Отметим, что с азербайджанской стороны сопредседателем межправкомиссии является заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

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