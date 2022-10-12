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Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире

Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире Азербайджан в результате успешной внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, играет важную объединяющую роль в тюркском мире.
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 11:35
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире

Азербайджан в результате успешной внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, играет важную объединяющую роль в тюркском мире.

Об этом Report заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Гисмет Гёзалов, комментируя государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан.

Он отметил, что победа, одержанная в 44-дневной Карабахской войне, и солидарность, проявленная тюркским миром, особенно Турцией, послужили укреплению духа единства между братскими странами.

"Вклад Азербайджана как члена-основателя Организации тюркских государств в интеграцию тюркского мира неоспорим. В рамках Организации тюркских государств отношения с тюркскими государствами Центральной Азии в последнее время достигли самого высокого уровня",- отметил он, добавив, что воплощением этой реальности стало подписание в июне 2021 года Шушинской декларации, которая "подняла взаимоотношения между Азербайджаном и Турцией на самый высокий уровень и подала пример всему тюркскому миру".

Заместитель генсека отметил, что двусторонние встречи, дополненные взаимными визитами глав государств, вносят большой вклад в сотрудничество в рамках ОТГ. В этой связи он отметил и нынешний визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан.

По его мнению, что развитие чрезвычайно успешных двусторонних отношений стимулировало создание трехсторонних механизмов между странами и привело к установлению форматов трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Узбекистан, Азербайджан-Турция-Казахстан на уровне министров.

"Все перечисленное показывает, что Азербайджан играет стратегическую, объединяющую роль в тюркском мире в результате успешной внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым",- резюмировал Гисмет Гёзалов.

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Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibinin müavini: "Azərbaycan türk dünyasında birləşdirici rol oynayır"
Версия на английском языке Organization of Turkic States: Azerbaijan plays unifying role in Turkic world

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