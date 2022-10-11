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Президент Азербайджана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 13:02
Президент Азербайджана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, борт президента Азербайджана приземлился в международном аэропорту "Манас".

Президента Ильхама Алиева в аэропорту встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В рамках государственного визита лидеры Азербайджана и Кыргызстана проведут двусторонние переговоры, примут участие в Первом заседании Межгосударственного совета.

Помимо этого, в рамках визита состоится открытие парка "Дружбы Кыргызстана-Азербайджана", а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan arrives in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başlayıb

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