Заместитель гендиректора ЮНЕСКО: Мы не должны закрывать глаза на нарушение неприкосновенности границ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Сейчас мир стремительно глобализируется. Мы являемся свидетелями новых процессов вражды и разладов. Мир сталкивается с невиданными в мире кризисами. С этой точки зрения важно проведение межкультурного диалога на каждом уровне".

Как сообщает Report, об этом заместитель гендиректора ЮНЕСКО Гу Ксинг сказал во время выступления на сессии на тему "Бакинский процесс – межкультурный диалог во имя безопасности людей, мира и устойчивого развития: уроки и перспективы 10-ти лет".

Он отметил, что важно добиться ускорения инновационных процессов: "С этой точки зрения мы должны справиться с задачами, назначенными в повестке 2030 года. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами нарушения неприкосновенности границ, неследования международному праву. Это очень опасно. На пути, по которому мы идем, мы не можем закрывать глаза на такие вопросы. Мы должны добиться изменений в этой сфере. Считая важным взаимоуважение, общественное мнение должно формироваться именно в этом направлении. Построение мира, уважительное отношение к людям следует брать за важные ценности".

По словам Гу Ксинга, Бакинский процесс объединяет разные и интересные круги: "Бакинский процесс с развитием обличает новые призывы современного мира, видит их стремительное изменение и призывает нас на принятие соответствующих мер".