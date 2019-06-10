ЮНЕСКО: Азербайджан может быть образцом для других стран в сфере защиты прав женщин

"Азербайджан может быть образцом для других стран в сфере защиты прав женщин".

Об этом французскому бюро Report заявила директор ЮНЕСКО по гендерным вопросам Сания Гюльсер Джорат.

По ее словам, между Азербайджаном и ЮНЕСКО построены и развиваются отношения на высоком уровне: "Первая леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиева является послом доброй воли ЮНЕСКО. Неоднократно на организованных по инициативе Азербайджана мероприятиях затрагивался вопрос равенства между женщинами и мужчинами. Азербайджан не только проделал значительную работу в данном вопросе, но и был одним из первых стран, предоставивших 100 лет назад женщинам право голосования".