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    Япония поблагодарила Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения 2011 года

    Посол Азербайджана в Японии провел встречу с министром реконструкции этой страны

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с министром реконструкции Масахиро Имамурой.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Японии, на встрече был обсужден текущий уровень двусторонних отношений и ситуация в Азербайджане.

    В ходе встречи министр поблагодарил Азербайджана за финансовую помощь, оказанную правительством страны для ликвидации последствий  землетрясения в Японии в марте 2011 года.

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