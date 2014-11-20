Временный поверенный: США и ОБСЕ продолжат поддерживать Азербайджан в борьбе с торговлей людьми

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Борьба с торговлей людьми является приоритетом для США. Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Дерек Хоган в ходе подписания декларации между USAID и офисом-координатором проектов ОБСЕ в Баку.

По его словам, Азербайджан предпринял шаги в направлении защиты прав жертв торговли людьми. При этом Д. Хоган отметил, что США и ОБСЕ осуществляют активную работу для поддержки Азербайджана в борьбе с торговлей людьми.

По его словам, и по сей день была оказана поддержка трем НПО, которые в свою очередь оказали помощь около 480 жертвам торговли людьми.

"США И ОБСЕ будут продолжать поддерживать партнеров в Азербайджане в борьбе с торговлей людьми", - заявил Д. Хоган. Он отметил, что эта работа охватывает различные направления деятельности.