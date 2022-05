Между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным центром Низами Гянджеви подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус в своем аккаунте в Twitter.

Меморандум направлен на продвижение сотрудничества в области вакцинации, готовности к пандемии и первой медицинской помощи.