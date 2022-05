ÜST və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında memorandum imzalanıb

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus tviter hesabında bildirib.

Paylaşımda deyilir ki, Memorandum peyvənd bərabərliyi, pandemiyaya hazırlığın gücləndirilməsi və ilkin səhiyyə xidməti istiqamətində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır.