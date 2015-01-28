​Во французских СМИ изданы материалы об армянском терроре

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Несмотря на истечение около двух недель с теракта, повлекшего за собой гибель 17 человек, французские СМИ продолжают публиковать материалы на данную тему и исторические исследования о терактах.

Как сообщает Report, в опубликованной во французских информационных порталах статье "Charlie Hebdo: худший теракт, совершенный за последние 50 лет" отмечается о терактах, совершенных в различное время в стране террористическими организациями, в том числе армянами.

В статье отмечается, что Франция сталкивается с терактами с 60-х годов прошлого столетия. Здесь также упоминается о совершенном в 1961 году теракте в поезде Париж-Страсбург, в результате которого погибли 27 пассажиров.

Авторы статьи отмечают, что совершивший в 1973 году в Лондоне два теракта Рамирес Санчес по прозвищу "Карлос", в 1975 году взял во Франции в заложники 66 человек и после их освобождения бежал на самолете в Алжир.

В результате взрыва бомбы в 1980 году напротив синагоги на парижской улице Коперника погибли 7, были ранены 20 человек. Во время теракта в 1982 году в поезде Париж-Тулуз были ранены 300 человек.

В статье автор также упоминает о ряде терактов, совершенных постоянно демонстрирующей неприязнь к Турции армянской террористической организацией АСАЛА. В качестве примера приводятся совершенные в прошлом веке теракты против турецких дипломатов и граждан, в результате которых погибли десятки людей.

В статье говорится, что в 1983 году АСАЛА совершила теракт в принадлежащем "Турецким авиалиниям" разделе Парижского международного аэропорта Орли, в результате которого погибли 8, были ранены 54 человека. Совершивших теракт троих армян удалось задержать лишь в 1985 году. Их приговорили к 10-15 годам лишения свободы.

При терактах, совершенных в различные годы на парижской улице Ренн, в торговом центре "Defans", универмаге "Lafayet", на железнодорожных станциях Сан-Мишель и Порт-Рояль и пр., погибли десятки людей, а сотни французов получили ранения.