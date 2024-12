Владанка Андреева: Мои мысли со всеми, кого затронула трагедия в Актау

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования жертвам и семьям пострадавших в авиакатастрофе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом она сообщила на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены сообщениями о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Мои мысли - с жертвами, их семьями и всеми, кого затронула эта душераздирающая трагедия", - написала она.

Deeply saddened by the reports of the Azerbaijan Airlines flight crash in Kazakhstan. My thoughts are with the victims, their families, and all those affected by this heartbreaking tragedy.