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Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатическому урегулированию кризиса

Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатическому урегулированию кризиса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что кризис в отношениях между Пакистаном и Индией будет урегулирован дипломатическими методами.
В регионе
28 апреля 2025 г. 22:25
Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатическому урегулированию кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что кризис в отношениях между Пакистаном и Индией будет урегулирован дипломатическими методами.

Как сообщает Report, об этом сообщает агенство "Анадолу".

"Мы не хотим новых конфликтов в нашем регионе и за его пределами. Мы надеемся, что эскалация напряженности между Пакистаном и Индией будет снижена как можно скорее, пока она не приобрела более серьезные масштабы. МИД Турции и другие структуры внимательно следят за этим процессом", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что недавний визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Турцию пришелся на непростое время в контексте региональных событий: "Мы подтвердили нашу решительную поддержку братского пакистанского народа".

Отметим, что 22 апреля в Джамму и Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 туристов и около двадцати получили ранения. Индия расценила данный инцидент как теракт и возложила за него ответственность на Пакистан.

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Версия на английском языке Turkish president calls on India and Pakistan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Hindistan və Pakistana çağırış edib

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