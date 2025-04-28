Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатическому урегулированию кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что кризис в отношениях между Пакистаном и Индией будет урегулирован дипломатическими методами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что кризис в отношениях между Пакистаном и Индией будет урегулирован дипломатическими методами.

Как сообщает Report, об этом сообщает агенство "Анадолу".

"Мы не хотим новых конфликтов в нашем регионе и за его пределами. Мы надеемся, что эскалация напряженности между Пакистаном и Индией будет снижена как можно скорее, пока она не приобрела более серьезные масштабы. МИД Турции и другие структуры внимательно следят за этим процессом", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что недавний визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Турцию пришелся на непростое время в контексте региональных событий: "Мы подтвердили нашу решительную поддержку братского пакистанского народа".

Отметим, что 22 апреля в Джамму и Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 туристов и около двадцати получили ранения. Индия расценила данный инцидент как теракт и возложила за него ответственность на Пакистан.