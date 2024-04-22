О нас

Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям

Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время с чуткостью относился к людям.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 21:29
Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям

Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время с чуткостью относился к людям.

Как передает Report, об этом заявил президент общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин, который с 1980 по 1990 гг. принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"В моей судьбе он сыграл значительную роль. Отчетливо помню приезд Гейдара Алиева на строительство БАМ",- поделился он воспоминаниями.

Он также подчеркнул, что азербайджанские строители построили на БАМе два поселка.

"Азербайджан - единственная республика, выполнившая обещания перед своими посланцами на БАМ, обеспечив их жильем. Это значит, что Гейдар Алиевич помнил об этих людях. Имя Гейдара Алиева стало символом дружбы наших народов",- добавил Басин.

Он также пригласил президентов Азербайджана и РФ на празднование юбилея БАМа в Тынде 8 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BAM-ın veteranı: Heydər Əliyev dəmir iradəli, eyni zamanda, insanlara qarşı həssas biri idi

Самое важное

Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi