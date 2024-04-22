Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям

Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время с чуткостью относился к людям.
Как передает Report, об этом заявил президент общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин, который с 1980 по 1990 гг. принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
"В моей судьбе он сыграл значительную роль. Отчетливо помню приезд Гейдара Алиева на строительство БАМ",- поделился он воспоминаниями.
Он также подчеркнул, что азербайджанские строители построили на БАМе два поселка.
"Азербайджан - единственная республика, выполнившая обещания перед своими посланцами на БАМ, обеспечив их жильем. Это значит, что Гейдар Алиевич помнил об этих людях. Имя Гейдара Алиева стало символом дружбы наших народов",- добавил Басин.
Он также пригласил президентов Азербайджана и РФ на празднование юбилея БАМа в Тынде 8 июля.