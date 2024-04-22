Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям

Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям

Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время с чуткостью относился к людям.

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