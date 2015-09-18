​Ваан Мартиросян обратился к ООН и МКК с просьбой защитить его родственников от произвола армянских властей

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Я обращаюсь к бакинским представительствам ООН и Международного Красного Креста с просьбой помочь мне".

Как сообщает Report, об этом заявил запросивший убежище в Азербайджане армянский оппозиционер, руководитель Внутринационального освободительного движения Ваан Мартиросян на пресс-конференции в Баку.

"У меня осталась в Армении мать, а у моей жены – брат и мать", - сказал В.Мартиросян.

Он попросил бакинские представительства этих организаций обратится в ереванские с просьбой обеспечить их безопасность.

"Я это делаю, зная, как будет действовать власть Саргсяна, и что мою мать могут спрятать в подвалах службы безопасности Армении. Я прошу, чтобы ООН и МКК обеспечили хотя бы первичную безопасность моим родственникам, до тех пор пока они не выедут за рубеж", - подчеркнул В.Мартиросян.