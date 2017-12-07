В Вене началось ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В столице Австрии Вене начало свою работу 24-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие более 40 глав МИД, включая главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова.

Открыл мероприятие действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

В ходе встречи министры обсудят вопросы урегулирования существующих конфликтов на пространстве ОБСЕ, укрепление возможностей ОБСЕ в вопросах управления кризисами, ответа на современные вызовы.

Также на заседании будут озвучены приоритеты Италии в качестве будущего председателя ОБСЕ в 2018 году.