В Тбилиси начала работу конференция парламентов Европейского Союза

© Report

Тбилиси. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси начала работу международная конференция "Европейский Союз и партнеры: единство в многообразии".

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии принимают участие представители 17 стран.

Азербайджан на конференции представляет председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации страны в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов.

На мероприятии обсуждаются отношения со странами-участницами внешней политики Европейского Союза и Программы "Восточное Партнерство".

Открывая конференцию, председатель парламента Грузии Ираклий Кибахидзе рассказал о перспективах сотрудничества с Европейским Союзом, законах, принятых парламентом Грузии, проделанной работе в области Евроинтеграции и расширения сотрудничества с ЕС.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в своем выступлении отметил, что официальный Тбилиси придает большое значение сотрудничеству со всеми авторитетными международными организациями, в том числе с ЕС.

На конференции будет проведен обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между странами-членами ЕС, усиления интеграционных процессов, роли парламентов в этой области и другим вопросам.