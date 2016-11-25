В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с референдумом

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В связи с референдумом по внесению изменений в конституцию Кыргызстана в посольстве этой страны в Азербайджане будет открыт участок для голосования.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, участок будет открыт 11 декабря с 8 утра до 8 вечера.

В посольстве сообщили, что на консульском учете в дипмиссии состоят около 40 граждан Кыргызстана. При этом проголосовать смогут также граждане Кыргызстана, временно находящиеся в Азербайджане.