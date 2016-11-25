 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с референдумом

    Участок будет открыт 11 декабря с 8 утра до 8 вечера

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В связи с референдумом по внесению изменений в конституцию Кыргызстана в посольстве этой страны в Азербайджане будет открыт участок для голосования.

    Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, участок будет открыт 11 декабря с 8 утра до 8 вечера.

    В посольстве сообщили, что на консульском учете в дипмиссии состоят около 40 граждан Кыргызстана. При этом проголосовать смогут также граждане Кыргызстана, временно находящиеся в Азербайджане.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi