​В связи с нападением террористов ПКК на автобус в Генконсульство Азербайджана в Карсе обратились 4 человека

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В связи с нападением террористов ПКК на автобус в турецкой провинции Игдыр на созданную в Генконсульстве Азербайджана в Карсе "горячую линию" обратились 4 гражданина Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Генконсульстве.

В обращениях граждане просили помощи в получении оставшихся в автобусе документов. Как сообщили из Генконсульства, после оказания необходимой помощи граждан Азербайджана отправили в Нахчыван.