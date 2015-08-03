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    ​В связи с нападением террористов ПКК на автобус в Генконсульство Азербайджана в Карсе обратились 4 человека

    Они попросили помощи в получении оставшихся в автобусе документов

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В связи с нападением террористов ПКК на автобус в турецкой провинции Игдыр на созданную в Генконсульстве Азербайджана в Карсе "горячую линию" обратились 4 гражданина Азербайджана.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в Генконсульстве.

    В обращениях граждане просили помощи в получении оставшихся в автобусе документов. Как сообщили из Генконсульства, после оказания необходимой помощи граждан Азербайджана отправили в Нахчыван.  

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