В представительстве ЕС в Азербайджане прокомментировали изменения в визовой политике Евросоюза

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В представительстве ЕС в Азербайджане внесли ясность в вопрос о реформировании визового кодекса Европейского союза.

Как заявили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, изменения в правила выдачи виз в ряде стран могут быть введены не ранее чем со второй половины 2019 года.

При этом, изменения визовой пошлины не затронут страны, с которыми было заключено соглашение об упрощении визового режима. "Таким образом, изменения визовой пошлины не коснутся Азербайджана", - отметили в представительстве ЕС.

Напомним, накануне власти ЕС дали старт переговорам по реформе визового кодекса, предусматривающего ужесточение правил выдачи виз в странах, которые недостаточным образом сотрудничают по вопросам реадмиссии.

Изменения предусматривают также рост визовой пошлины до 80 евро.