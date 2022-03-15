О нас
Аудио новости

В посольстве Великобритании в Азербайджане рассказали об изменениях в сроках выдачи виз

В посольстве Великобритании в Азербайджане рассказали об изменениях в сроках выдачи виз Заявки на студенческие, рабочие и семейные визы могут занять больше времени
Внешняя политика
15 марта 2022 г. 17:50
В посольстве Великобритании в Азербайджане рассказали об изменениях в сроках выдачи виз

Ситуация в Украине повлияла на выдачу Великобританией виз.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Азербайджане.

Посольство приводит заявление UK Visas and Immigration (UKVI), cогласно которому в связи с гуманитарным кризисом, вызванным ситуацией в Украине, "UKVI отдает предпочтение отдает предпочтение заявкам из Украинской семейной схемы, поэтому заявки на студенческие, рабочие и семейные визы могут занять больше времени".

"Визовые услуги "приоритет" и "суперприоритет" были приостановлены для новых заявлений на получение виз на образование, рабочих и семейных виз. Подготовка стандартных гостевых виз занимает в среднем 6 недель", - отмечается в заявлении.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вовремя обрабатывать заявки, чтобы вернуться к 3-недельному стандарту обслуживания.
UKVI приносит извинения за возможные неудобства", - отметили в UKVI.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi bəzi viza xidmətlərini dayandırıb

Экслюзивные новости

Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi