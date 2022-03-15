В посольстве Великобритании в Азербайджане рассказали об изменениях в сроках выдачи виз

Заявки на студенческие, рабочие и семейные визы могут занять больше времени

Ситуация в Украине повлияла на выдачу Великобританией виз.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Азербайджане.

Посольство приводит заявление UK Visas and Immigration (UKVI), cогласно которому в связи с гуманитарным кризисом, вызванным ситуацией в Украине, "UKVI отдает предпочтение отдает предпочтение заявкам из Украинской семейной схемы, поэтому заявки на студенческие, рабочие и семейные визы могут занять больше времени".

"Визовые услуги "приоритет" и "суперприоритет" были приостановлены для новых заявлений на получение виз на образование, рабочих и семейных виз. Подготовка стандартных гостевых виз занимает в среднем 6 недель", - отмечается в заявлении.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вовремя обрабатывать заявки, чтобы вернуться к 3-недельному стандарту обслуживания.

UKVI приносит извинения за возможные неудобства", - отметили в UKVI.