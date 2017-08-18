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    В посольстве Испании в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с терактом в Барселоне

    В 12 часов по испанскому времени по всей Испании будет объявлена минута молчания

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В связи с совершенным в Барселоне терактом в посольстве Испании в Азербайджане приспущен государственный флаг.

    Об этом Report сообщили в посольстве Испании в Баку.

    В посольстве также сообщили, что в 12 часов по испанскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в связи с погибшими в результате теракта.

    Напомним, что 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать троих подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

    Еще один аналогичный теракт был совершен в Камбрильсе, пострадали более 7 человек.

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