В посольстве Испании в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с терактом в Барселоне

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В связи с совершенным в Барселоне терактом в посольстве Испании в Азербайджане приспущен государственный флаг.

Об этом Report сообщили в посольстве Испании в Баку.

В посольстве также сообщили, что в 12 часов по испанскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в связи с погибшими в результате теракта.

Напомним, что 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать троих подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

Еще один аналогичный теракт был совершен в Камбрильсе, пострадали более 7 человек.