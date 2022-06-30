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В Польше завершил работу Всемирный форум городов

В Польше завершил работу Всемирный форум городов В польском городе Катовице состоялась церемония закрытия XI сессии Всемирного форума городов (WUF11).
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 19:15
В Польше завершил работу Всемирный форум городов

В польском городе Катовице состоялась церемония закрытия XI сессии Всемирного форума городов (WUF11).

Как сообщает Report, эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов.

В этом году девизом форума стало "Преобразование наших городов для лучшего будущего".

С 26 по 30 июня его участники провели обсуждения по шести главным вопросам: справедливые города, зеленое будущее городов, инновации и технологии, повышение устойчивости городов, планирование и управление городами, будущее экономики и муниципальных финансов.

Впервые за свою историю Всемирный форум городов состоялся в Центральной Европе.

В работе WUF11 приняла участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анаром Гулиевым.

На выставке в рамках Всемирного форума городов был представлен стенд Азербайджана, посетители которого могли ознакомиться с разрушительными последствиями армянской оккупации, а также с проводимыми на освобожденных территориях строительно-восстановительными работами. Стенд вызвал живой интерес посетителей выставки.

Его также посетила исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф.

По итогам XI сессии Всемирного форума городов было объявлено, что следующий форум пройдет в Египте.

WUF12 пройдет в 2024 году и будет посвящен устойчивости в области городского развития.

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