В Польше завершил работу Всемирный форум городов

В польском городе Катовице состоялась церемония закрытия XI сессии Всемирного форума городов (WUF11).
Как сообщает Report, эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов.
В этом году девизом форума стало "Преобразование наших городов для лучшего будущего".
С 26 по 30 июня его участники провели обсуждения по шести главным вопросам: справедливые города, зеленое будущее городов, инновации и технологии, повышение устойчивости городов, планирование и управление городами, будущее экономики и муниципальных финансов.
Впервые за свою историю Всемирный форум городов состоялся в Центральной Европе.
В работе WUF11 приняла участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анаром Гулиевым.
На выставке в рамках Всемирного форума городов был представлен стенд Азербайджана, посетители которого могли ознакомиться с разрушительными последствиями армянской оккупации, а также с проводимыми на освобожденных территориях строительно-восстановительными работами. Стенд вызвал живой интерес посетителей выставки.
Его также посетила исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф.
По итогам XI сессии Всемирного форума городов было объявлено, что следующий форум пройдет в Египте.
WUF12 пройдет в 2024 году и будет посвящен устойчивости в области городского развития.