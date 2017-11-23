В Нидерландах начата акция против бронирования на сайте Booking.com отелей в Карабахе

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Расположенная в Нидерландах организация "Азербайджанцы в Европе" (EuroAz.NL) начала акцию против бронирования на сайте Booking.com отелей в Карабахе.

Об этом Report сообщил сопредседатель организации, блогер Эмиль Алиев.

По его словам, к акции примкнули блогеры, осуществляющие деятельность в ряде государств: "Сейчас на сайте Booking.com можно забронировать отель в Нагорном Карабахе. Мы решили в протест против этого начать кампанию и на адрес электронной почты сайта направлять письма с протестами в основном на английском и французском языках. К этой акции уже присоединяются из ряда стран".

Отметим, что после серьезного протеста министерств иностранных дел и культуры и туризма Азербайджана осуществляющий бронирование гостиниц через интернет booking.com приостановил незаконное бронирование гостиниц на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских землях. Однако зарегистрированный на территории Голландии booking.com возобновил незаконную деятельность и начал осуществление бронирования гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана.