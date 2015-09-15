Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, подводя ее итоги, председатель Ассамблеи Сэм Кахамба Кутеса сообщил, что в ходе этой сессии особое внимание было уделено согласованию повестки дня в области развития после 2015 года.

В ходе 69-й сессии Генеральная Ассамблея провела 105 пленарных заседаний и приняла 327 резолюций.

Сэм Кахамба Кутеса призвал в год 70-летия ООН продолжать работу по реформированию Организации.

15 сентября официально откроется 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Еще в июне этого года ее Председателем был избран Могенс Люккетофт из Дании. Ежегодные общие прения будут проведены в период с 28 сентября по 3 октября. По установившейся традиции, первыми 28 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят представители Бразилии и США. В этом году обе страны будут представлены на уровне президентов.