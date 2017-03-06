В Москве открылась выставка, приуроченная к 25-летию дипломатических отношений Азербайджана и России

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Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ В Москве в доме приемов МИД России cостоялось открытие выставки, приуроченной к 25-летию дипломатических отношений Азербайджана и России, сообщает московский корреспондент Report.

В церемонии открытия приняли участие главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров.

На выставке были представлены фотоматериалы и дипломатические документы, олицетворяющие работу дипломатических ведомств и сотрудничество между государствами.

«Мы сегодня открыли выставку, которая олицетворяет дипломатические отношения между странами за последние 25 лет. Отношения между Россией и Азербайджаном это не только четверть века, они насчитывают несколько веков. Решающее значение в укреплении стратегического партнёрства наших стран имеет регулярная встреча лидеров 2 стран. В прошлом году таких встреч было немало. На этот год тоже запланировано много встреч на уровне президентов, глав правительств, различных миниcтерств и ведомств. Интенсивно развиваются парламентские связи, взаимодействия по линии министерств иностранных дел. Сегодня мы тоже обсудим весь спектр нашего двухстороннего сотрудничества», - сказал Сергей Лавров.

Эльмар Мамедъяровв вступительном слове отметил, что учился в Дипломатической Академии МИД.

«Часть моей жизни прошла в Москве. Завтра намечено моё выступление в Дипакадемии. Мне будет очень приятно пообщаться с коллективом этого ВУЗа», - сказал Эльмар Мамедъяров.