​В Конгрессе Перу принят документ в связи со 101-летием создания АДР

В Конгрессе Перу принята декларация в связи со 101-летием создания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в посольстве, документ по инициативе межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан был подписан первым вице-спикером Конгресса Перу Лейлой Чихуан Рамос.

В декларации подчеркивается, что АДР была первой демократической республикой на Востоке, обеспечившей равные права всем гражданам: "Сегодня Азербайджан - многонациональная и многоконфессиональная страна. Здесь представители всех религий и этнических групп живут в мире и спокойствии".

В документе сообщается, что азербайджанцы мира отмечают 28 мая как национальный праздник Азербайджана и всегда помнят о роли, которую сыграли их предки в распространении демократии в Кавказском регионе, Средней Азии и Ближнем Востоке.

В документе отмечается, что демократические отношения между двумя странами были налажены в 1996 году, и Азербайджан является для Перу важным партнером: "В 2015 году в Перу открылось посольство Азербайджанской Республики, а в 2017 году – посольство Перу в Азербайджане. Это позволило еще больше укрепить тесные дружеские отношения между двумя странами, привело к развитию сотрудничества в различных направлениях".