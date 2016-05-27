В Израиле отметили День Республики Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" провела ряд мероприятий, посвященных Дню Республики Азербайджана и Дню независимости Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на ассоциацию "АзИз", сначала в Тель-Авиве – Яффо состоялось открытие крупной выставки работ сорока израильских художников и скульпторов, судьба каждого из которых так или иначе была связана с Азербайджаном.

Затем во Дворце культуры города Нешер, расположенного на севере страны, рядом с Хайфой, состоялся большой гала-концерт. Концепция концерта, предложенная муниципалитету Нешера руководством ассоциации "АзИз", вполне соответствовала духу праздников, которым он был посвящён.

"Для Израиля и для Азербайджана главными принципами существования являются мир, спокойствие граждан, толерантность и дружба между народами, населяющими их. Именно поэтому в программу праздника были включены песни и танцы разных общин", - отметили в "АзИз". О дружбе народов, необходимости налаживания мира и взаимопонимания говорили в своих приветствиях все почётные гости – депутат Кнессета Роберт Илатов (НДИ), мэр Нешера Ави Бинамо, начальник городского отдела абсорбции Эмин Чайковский, генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак.

По количеству звучавших со сцены языков этот вечер побил все рекорды: иврит сменялся английским, после русского звучал азербайджанский, горско-еврейский, французский, турецкий. Зрители, многие из которых родились и выросли в Азербайджане, с удовольствием принимали песни Йемена и номера на идиш. В этот вечер со сцены блистали своими талантами Майя Смирнова, Люба Бабис, Максим Левинский, Герман Орлов, Томер Алиев, Константин Калинин, Моника Рабаева, юные танцоры Юрий и Эвелен, а также лауреат международных конкурсов, ансамбль кавказских танцев "Берекет". Специально для участия в этом концерте из Турции прилетел певец Эльман Алиев. Ведущими концерта были известные представители выходцев из Азербайджана в Израиле Давид Кон и Алона Бренер. Это праздничное мероприятие было организованно муниципалитетом города Нешер, местным отделом министерства абсорбции и международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Фонда СТМЭГИ.