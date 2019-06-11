Замминистра: Отношения Азербайджана и Великобритании являются историческими и носят стратегический характер

В Баку прошло празднование дня рождения Королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс поприветствовала гостей.

Посол отметила, что в этом году основной темой является изменение климата.

Гостям были продемонстрированы видео, посвященные защите окружающей среды, а также основным событиям и достижениям азербайджано-британского сотрудничества за год.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов поздравил британцев с днем рождения Королевы от имени правительства и народа Азербайджана. Он назвал Великобританию важным партнером, отметив необходимость развития сотрудничества во всех направлениях.

"Отношения между нашими странами являются историческими и носят стратегический характер", - отметил замминистра, подчеркнув, что Великобритания является страной, поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Х.Халафов также напомнил, что Великобритания является основным торговым партнером Азербайджана, в настоящее время в стране действуют около 500 британских компаний.

На приеме присутствовали депутаты, представители дипломатического корпуса и международных организаций, руководители НПО и СМИ.

Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, и вот уже много лет день ее рождения празднуется всем Соединенным Королевством не только 21 апреля, но и в третью субботу июня.