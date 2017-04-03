В Баку пройдет 3-е заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО "Шёлковый путь"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ 4-5 мая в Баку состоится третье заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО "Шёлковый путь". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, мероприятие организовано при поддержке правительства Азербайджана.

В заседании примут участие координаторы из 25 государств-членов, а также другие учёные и эксперты. Участники заседания обсудят текущие мероприятия на тему Шёлкового пути в их странах. Основной целью заседания станет обсуждение вопросов по осуществлению плана действий на 2016-2018 гг., разработанного в ходе второго заседания в Валенсии (Испания).

Встреча координаторов пройдёт по случаю четвёртого Международного Форума межкультурного диалога 5 и 6 мая 2017 в Баку.