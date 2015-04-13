​В Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Сербии

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля с официальным визитом в Азербайджан прибыл премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту гостя встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.

Здесь прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.