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    ​В Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Сербии

    Александра Вучича встретили заместитель премьер-министра Али Ахмедов и другие официальные лица

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля с официальным визитом в Азербайджан прибыл премьер-министр Сербии Александр Вучич.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

    В аэропорту гостя встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.

    Здесь прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.  

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