Украинские депутаты: Виновные в событиях 20 Января должны быть наказаны

Депутаты Верховной Рады Украины считают необходимым наказать виновных в кровавых событиях, учиненных в январе 1990 года в Баку.

Депутаты Верховной Рады Украины считают необходимым наказать виновных в кровавых событиях, учиненных в январе 1990 года в Баку.

Как заявил в интервью Восточно-европейскому бюро Report депутат парламента от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, безнаказанность злодеяния может привести к ее повторению:

"Не наказанное зло может возвращаться. Потому очень важно расследовать и хотя бы заочно вынести приговоры инициаторам преступлений Советского Союза и в Азербайджане 20 января 1990 года, и в других республиках. Мы прекрасно понимаем, что Россия будет препятствовать этим расследованиям. Но построение на самом деле независимых государств, верховенство права и демократии взывают к справедливости. Поэтому в Украине уже несколько лет идет криминальное расследование в отношении инициаторов Голодомора 1932-1933 годов. И Украина, и Азербайджан демонстрируют - возвращение советского тоталитаризма невозможно. А зло, которое он принес нашим народам, должно быть наказано", - отметил Я.Юрчишин.

Депутат законодательного органа от правящей партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что сегодня в дружественном Украине Азербайджане отмечается 32-я годовщина событий 20 Января, когда в Баку незаконно были введены советские войска, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

"Это было сделано под поводом наведения порядка, а на самом деле – для пресечения стремления азербайджанского народа к свободе и независимости. Как в Берлине 1953 года, Будапеште 1956 года, Праге 1968 года, Кабуле 1979 года, это обернулось репрессиями и оккупацией. Поскольку Москва считала, что вправе решать, как жить соседним с Россией странам.

До трагических событий "Черного января" советское руководство уже применяло грубую силу в Алматы и Тбилиси, а после – в Вильнюсе и Риге. Попытка подавить национальные движения грубой силой на фоне банкротства имперской идеи провалилась. Увы, очень тяжелой ценой для всех новых независимых государств.

Сегодняшняя Россия вернулась к агрессивной имперской политике – языку угроз и ультиматумов.

В эту памятную дату я приношу соболезнования народу и руководству Азербайджана и искренне желаю им, счастья, мира и процветания, чтобы "Черный январь" не повторился никогда.

Также традиционно выражаю поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах, а также благодарю Азербайджан за взаимную поддержку Украины, что было подтверждено недавним визитом президента Алиева", - сказала Е.Ясько.

Депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что, к несчастью, светлый праздник Крещения совпадает с днем скорби для жителей Баку и всего Азербайджана: "Сегодня, 20 января бакинцы чтят память погибших в результате атаки советских войск в 1990 году. Согласно официальным данным, в тот день "Черного января" погибли около двухсот мирных азербайджанцев. Мы, украинцы, пережившие несколько кровавых революций, вместе с Азербайджаном чтим память погибших. Январская резня в Баку возглавляет список страшных событий, которые никогда не должны повториться. И Украина, и Азербайджан занимают правильную мирную позицию".

Другой депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Брагарь считает, что Январские события 1990 года в Баку стали по сути важным катализатором распада СССР: "Ведь именно с Нахчыванской АССР начался выход отдельных субъектов с Союза. Январские события в Баку являются максимально четкой иллюстрацией того, что советская власть не ставила в счет жизни мирных граждан, в том числе женщин и детей. Азербайджанское общество дало свою справедливую оценку этим событиям, такую же оценку должно дать и международное сообщество. Преступления "Черного января" нельзя замалчивать".