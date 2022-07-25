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Участник саммита: Хочу внести свой вклад в просвещение молодежи

Участник саммита: Хочу внести свой вклад в просвещение молодежи Молодежь - это единственный способ изменить мировую политику.
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 15:00
Участник саммита: Хочу внести свой вклад в просвещение молодежи

Молодежь - это единственный способ изменить мировую политику.

Об этом Report заявил делегат Молодежной сети Движения неприсоединения (ДЖ) из Ливана, участник проходящего в Баку Молодежного саммита ДН Билал Альхадж.

"Я приехал из Ливана, и рад принять участие в этом мероприятии, потому что оно очень важно для молодежи. Я хотел бы внести свой вклад в просвещение молодых людей, потому что молодежь - это единственный способ изменить мировую политику", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу Молодежный саммит ДН. Участники мероприятия из более чем 60 стран организации проведут обсуждения на тему "Миссия, видение, ценности и стратегические приоритеты Молодежной сети Движения неприсоединения", а также примут участие в сессиях по симуляции модели Движения неприсоединения, посетят город Шуша. Саммит завершит работу 29 июля.

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Версия на азербайджанском языке Livan nümayəndəsi: “Gənclərin təhsilinə töhfə vermək istəyirəm”
Версия на английском языке Summit participant says wants to contribute to youth enlightenment

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