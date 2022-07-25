В Баку проходит Молодежный саммит Движения неприсоединения

В Баку начал работу Молодежный саммит Движения неприсоединения.

В Баку начал работу Молодежный саммит Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, в саммите принимают участие молодые представители из более чем 60 стран, входящих в Движение неприсоединения.

На открытии министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов зачитает обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам саммита, далее выступит председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде.

Участники мероприятия проведут обсуждения на тему "Миссия, видение, ценности и стратегические приоритеты Молодежной сети Движения неприсоединения", а также примут участие в сессиях по симуляции модели Движения неприсоединения, посетят город Шуша.

Саммит завершит работу 29 июля.