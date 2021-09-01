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США поблагодарили азербайджанских миротворцев за деятельность в Афганистане

США поблагодарили азербайджанских миротворцев за деятельность в Афганистане Посольство США в Азербайджане поблагодарило азербайджанских миротворцев за их деятельность в Афганистане.
Внешняя политика
1 сентября 2021 г. 14:35
США поблагодарили азербайджанских миротворцев за деятельность в Афганистане
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Посольство США в Азербайджане поблагодарило азербайджанских миротворцев за их деятельность в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Благодарим азербайджанских миротворцев, которые служили в аэропорту Афганистана! Мы благодарны азербайджанским миротворцам за помощь США и партнерам НАТО в обеспечении безопасности во время эвакуации из кабульского аэропорта. Мы очень рады, что миротворцы благополучно вернулись в Азербайджан!",- отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке US Embassy thanks Azerbaijani peacekeepers serving in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Əfqanıstandakı fəaliyyətinə görə Azərbaycan sülhməramlılarına təşəkkür edib

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