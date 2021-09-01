США поблагодарили азербайджанских миротворцев за деятельность в Афганистане

Посольство США в Азербайджане поблагодарило азербайджанских миротворцев за их деятельность в Афганистане.

Посольство США в Азербайджане поблагодарило азербайджанских миротворцев за их деятельность в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Благодарим азербайджанских миротворцев, которые служили в аэропорту Афганистана! Мы благодарны азербайджанским миротворцам за помощь США и партнерам НАТО в обеспечении безопасности во время эвакуации из кабульского аэропорта. Мы очень рады, что миротворцы благополучно вернулись в Азербайджан!",- отмечается в сообщении.