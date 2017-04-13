Советник посольства России: Азербайджан является нашим важным стратегическим партнером

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным стратегическим партнером России.

Как сообщает Report, об этом заявил советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев во время выступления на мероприятии бизнес-миссии "Газпромбанка" в Баку.

"Наше сотрудничество опирается на принципы дружбы и доверия, а также на совпадение позиций по ряду вопросов. Мы уважаем суверенитет друг друга, в наших отношениях наблюдается прагматический и реалистический подход", - сказал он.

Советник посла охарактеризовал 25 лет дипломатический отношений между Азербайджаном и Россией как "поучительный и интересный" опыт.

Он подчеркнул, что тональность отношений задает доверительный диалог между президентами Азербайджана и России.

Дипломат также указал, что в 2016 году Россия заняла второе место среди торговых партнеров Азербайджана, а в ненефтяном секторе - первое место.