 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Советник посольства России: Азербайджан является нашим важным стратегическим партнером

    Мурашев: Мы уважаем суверенитет друг друга© Report.az

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным стратегическим партнером России.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев во время выступления на мероприятии бизнес-миссии "Газпромбанка" в Баку.

    "Наше сотрудничество опирается на принципы дружбы и доверия, а также на совпадение позиций по ряду вопросов. Мы уважаем суверенитет друг друга, в наших отношениях наблюдается прагматический и реалистический подход", - сказал он.

    Советник посла охарактеризовал 25 лет дипломатический отношений между Азербайджаном и Россией как "поучительный и интересный" опыт.

    Он подчеркнул, что тональность отношений задает доверительный диалог между президентами Азербайджана и России.

    Дипломат также указал, что в 2016 году Россия заняла второе место среди торговых партнеров Азербайджана, а в ненефтяном секторе - первое место.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi