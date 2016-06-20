Рафаэль Гусейнов: Совет Европы сквозь пальцы смотрит на действия армян

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В этом году мы отмечаем 15-летие вступления Азербайджана в ПАСЕ, а в следующем году мы отметим печальную годовщину оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом, выступая в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге, заявил член делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов.

По его словам, во время оккупации азербайджанских земель Арменией мировое сообщество действовало попустительски по отношению к Армении: "Совет Европы сквозь пальцы смотрит на действия армян, что способствует тиражированию подобных действий и оккупации территорий одной страны-члена ПАСЕ другой. Надеюсь, что в следующих докладах ПАСЕ такие факты будут отражены".