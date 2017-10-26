Совет Европы и Евросоюз обнародуют результаты реализованного в Азербайджане проекта

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Совет Европы и Евросоюз обнародуют результаты проекта, реализованного в Азербайджане для журналистов, сотрудников органов юстиции и административного управления и экспертов права.

Как сообщает Report, мероприятие в связи с этим состоится в Баку 31 октября.

Сообщается, что в рамках Сотрудничества для хорошего управления в 2015-2017 годах в Азербайджане реализовано 4 проекта. Основной целью проектов было развитие в Азербайджане свободы СМИ и выражения, усиление навыков по борьбе с коррупцией и предотвращению коррупции в административном управлении, увеличение роли и навыков Академии юстиции, проведение тренингов судьям, а также повышение эффективности и качества системы юстиции в стране.

Отмечается, что проект бюджетом 4,9 млн евро финансировался Советом Европы и Евросоюзом и реализовывался Советом Европы. В дополнение к специфическим проектам по стране, Азербайджан также участвует в 14 региональных инициативах, охватывающих различные страны.

На мероприятии ожидается участие руководителя азербайджанского офиса Совета Европы Золтана Херньеса, руководителя азербайджанского представительства Евросоюза Кестутиса Янкаускаса, и.о. завотделом демократии и прав человека министерства иностранных дел Фахреддина Исмаилова, координатора по поручениям ЕС и СЕ Аркадия Сытина.