Совет ЕС: Европейская политика соседства является ключевой для внешней политики Евросоюза

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Демократическое, стабильное и процветающее соседство является стратегическим приоритетом для Евросоюза и фундаментальным интересом".

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Совета ЕС по итогам прошедшего сегодня в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

В документе приветствуется обновленная версия Европейской политики соседства, подчеркивается особая важность отношений с соседями ЕС, отмечается, что стабилизация политической, экономической сфер и сферы безопасности будет главной политической задачей для ЕС на ближайшие годы.

"Европейская политика соседства является ключевой для внешней политики и политики безопасности ЕС" , - говорится в заявлении по итогам заседания.

В программу Европейской политики соседства входят 16 стран, в том числе страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия. Презентация обновленной Европейской политики соседства (ЕПС) состоялась в ноябре в Брюсселе.