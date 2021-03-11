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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Польши 

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Польши  Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
Внешняя политика
11 марта 2021 г. 19:05
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Польши 

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как сообщили Report в МИД, Дж.Байрамов проинформировал польского коллегу о текущей ситуации в регионе, о вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о работе, проводимой нашей страной в этом направлении.

Министр обратил внимание на то, что на освобожденных территориях имеются многочисленные мины и они представляют прямую угрозу жизни людей. Он подчеркнул, что армянская сторона отказывается предоставить Азербайджану карту заминированных территорий.

Министры также обменялись мнениями по различным вопросам, включая успешное продолжение политического диалога, расширение сотрудничества в экономической сфере, в частности, деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также взаимные визиты на высоком уровне, в частности по парламентской линии.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Foreign Ministers of Azerbaijan, Poland hold phone talks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Polşa XİN başçıları telefonla danışıb

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