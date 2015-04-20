Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось открытие центра выдачи виз посольства Чехии в Азербайджане.

Как сообщает Report, в церемонии открытия центра принял участие посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. Он отметил, что открытие центра будет способствовать облегчению процесса подачи на визу и ее получению для граждан Азербайджана, планирующих посетить Чехию. По его словам, в прошлом году посольство Чехии выдало 8,5 тысяч виз для граждан Азербайджана. В.Пивонька отметил, что Чехия заинтересована в привлечении азербайджанских туристов и выразил надежду, что после открытия визового центра их число возрастет.

"Мы хотели, чтобы процесс подачи на визу был наиболее комфортным для граждан, поэтому и был открыт данный центр", - подчеркнул посол.

Центр по выдаче виз располагается по адресу г.Баку, проспект Ходжалы, 37, Demirсi Tower, 2-й этаж. Он начнется работу с 27 апреля.

Прием документов будут осуществляться с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Выдача паспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Центр выдачи виз будет принимать документы только для выдачи кратковременных шенгенских виз. Для получения долгосрочных виз, как и прежде, следует обращаться в консульский отдел посольства Чехии в Азербайджане.

Официальный сайт центра выдачи виз: www.vfsglobal.com.