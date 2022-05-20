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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии В ходе заседания Комитета министров Совета Европы в Турине (Италия) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 17:07
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии

В ходе заседания Комитета министров Совета Европы в Турине (Италия) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Министры обсудили экономические, торговые, политические, гуманитарные и другие вопросы двустороннего сотрудничества и отметили перспективы развития в этих сферах.

Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Foreign Ministers of Azerbaijan and Serbia hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya XİN başçıları arasında görüş olub

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