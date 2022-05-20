Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии

В ходе заседания Комитета министров Совета Европы в Турине (Италия) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

В ходе заседания Комитета министров Совета Европы в Турине (Италия) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Министры обсудили экономические, торговые, политические, гуманитарные и другие вопросы двустороннего сотрудничества и отметили перспективы развития в этих сферах.

Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.