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    Состоится очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Венгрия

    Замминистра иностранных дел Венгрии посетит Баку

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Венгрии, экс-посол этой страны в Азербайджане Жольт Чутора на следующей неделе посетит Баку.

    Как сообщил Report посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки, визит состоится 10-11 октября.

    В рамках визита, Ж.Чутора проведет ряд встреч в Баку, а также примет участие в очередном заседании межправкомиссии Азербайджан-Венгрии.

    Отметим, что с азербайджанской стороны, сопредседателем межправкомиссии является министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев.

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