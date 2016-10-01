Состоится очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Венгрия

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Венгрии, экс-посол этой страны в Азербайджане Жольт Чутора на следующей неделе посетит Баку.

Как сообщил Report посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки, визит состоится 10-11 октября.

В рамках визита, Ж.Чутора проведет ряд встреч в Баку, а также примет участие в очередном заседании межправкомиссии Азербайджан-Венгрии.

Отметим, что с азербайджанской стороны, сопредседателем межправкомиссии является министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев.